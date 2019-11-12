Власти Магнитогорска согласовали акцию протеста врачей скорой помощи

Врачам скорой помощи Магнитогорска разрешили выйти на пикет.

Акция протеста состоится в воскресенье, 17 ноября, начнется в 12:00. Мэрия отказала организаторам провести ее на площади перед зданием администрации, но предложила альтернативу неподалеку — в Парке трех поколений, сообщает 74.ru.

Тем временем к ситуации с недовольством магнитогорских врачей выплатами подключилась прокуратура. Надзорное ведомство оценит соблюдение трудового законодательства в городской службе скорой помощи. Ее сотрудники заявили о резком снижении заработка из-за сокращения надбавок, в ситуацию пришлось вмешаться региональным властям.

Фото с сайта cheladmin.ru

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