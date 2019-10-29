Власти Челябинской области создали структуру для мониторинга соцсетей

В Челябинской области основали региональный «Центр общественного мониторинга и проектов».

Постановление о создании новой некоммерческой организации подписал губернатор Алексей Текслер. Структура займется мониторингом СМИ и социальных сетей, чтобы выявлять проблемы, о которых власти не извещают по официальным каналам.

Политолог Алексей Ширинкин подчеркнул, что в данном случае речь идет не о борьбе с критикой в соцсетях с помощью админресурса, а о частном случае инцидент-менеджмента. Власть, благодаря отданному на аутсорсинг контролю неофициальных обращений, сможет оперативнее реагировать на те или иные проблемы, считает эксперт.

«Сегодня оказывается гораздо быстрее узнать о проблеме из соцсетей, чем из обращений, звонков или формальных писем в приемные ведомств. В итоге, вполне логично это вывести в некий аутсорсинговый проект, который будет анализировать соцсети и доносить проблемы, о которых там говорят, до властей. Очень часто человек пишет у себя в Facebook, постит фотографию с подписью «Боже-боже, какой ужас у нас творится». И на это гораздо быстрее можно среагировать, чем ждать, пока человек напишет письмо, пока его зарегистрируют, даже через онлайн-приемную, — это в любом случае дольше, чем через соцсети», — прокомментировал Алексей Ширинкин.

Центр общественного мониторинга учрежден министерством имущества региона. Там же утвердят его устав, кто будет руководителем, пока не известно. Быть более внимательными к сообщениям в социальных сетях ранее поручал властям на местах губернатор Алексей Текслер — глава региона сам активно пользуется Instagram и «ВКонтакте» и призывает южноуральцев сообщать о тех или иных проблемах.

Фото с сайта sila-rus.ru

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