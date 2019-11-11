Власти Челябинска заявили о бесполезности борьбы с пылью из-за надвигающихся морозов

Врио мэра Наталья Котова прокомментировала жалобы на запыленность улиц Челябинска.

Ранее на проблему обратил внимание лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов. В опубликованном в соцсетях видео он рассказал, что из-за выбросов заводов в городе на дорогах и обочинах скапливается очень много пыли, которую необходимо регулярно убирать. Очистка улиц — важный шаг к чистому воздуху в городе, добавил активист.

«Город реально превращается в клоаку, улицы нужно регулярно убирать. У нас промышленный город, с неба падает всякая хрень на голову, поэтому промышленные города нужно убирать чаще, с шампунем, с водой, нужно мыть и пылесосить улицы, чтобы мы могли хотя бы дышать. Грязь на улицах постоянно поднимается колесами автомобилей, мы живем в этом газопылевом воздухе постоянно. Мы сможем сделать воздух гораздо лучше, если хотя бы начнем убирать улицы», — пояснил Лев Владов.

В понедельник, 11 ноября, врио главы города Наталья Котова после аппаратного совещания заявила, что поливать улицы уже неэффективно и даже опасно — из-за отрицательных температур вода будет замерзать. Подрядчик — компания «Южуралмост» — выводит всю предназначенную для чистки улиц технику, уточнила она.

«Ночью минусовые температуры, поэтому мы поливать и чистить не можем, по технологии это нужно делать раньше. Поэтому сейчас ждем дождя или снега и запускаем пылесосы, которые убирают сухую часть, насколько могут. Нужно смотреть индивидуально, по центру пока продолжаем работать всеми машинами, которые имеются у «Южуралмоста», — прокомментировала Наталья Котова.

Также Лев Владов раскритиковал применение противогололедных реагентов на дорогах Челябинска — они вносят свой вклад в запыленность дорог. По словам Натальи Котовой, сейчас подсыпка ими производится только на необходимых участках — в местах протечек на коммунальных сетях и на путепроводах.

Фото с сайта izhevsk-news.net

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