Власти Челябинска заявили, что планируют использовать по минимуму противогололедные смеси

Администрация Челябинска намерена заключить восемь трехлетних контрактов на содержание городских дорог.

В конце года «Южуралмост» заканчивает работу по контракту на уборку улиц. Власти Челябинска подготовили восемь лотов. Самым большим будет контракт на уборку основных магистралей — 992 млн рублей в год. Договоры заключат на три года.

«Мы объединили лоты по районам: Советский и Центральный, Калининский и Курчатовский, Тракторозаводский и Ленинский, Металлургический район отдельно. Также будет отдельно контракт на озеленение, отдельно — на мосты-путепроводы и на светофорные объекты», — рассказала врио главы Челябинска Наталья Котова.

Власти города намерены уменьшить количество противогололедных реагентов. «Мы хотим по минимуму использовать противогололедные материалы на дорогах, которые являются основными магистралями и где не существует опасности скольжения», — отметила Наталья Котова.

В контракте будет прописано время, за которое подрядчик должен будет очистить дорогу после применения противогололедного материала. Условия контрактов собираются ужесточить. Так, изменится допустимое количество неубранной территории, чтобы можно было оштрафовать подрядчика. Раньше можно было не убирать до 30% города, объяснила Наталья Котова.

Фото с сайта cheladmin.ru

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