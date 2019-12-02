Власти Челябинска пообещали полностью избавить город от рекламных перетяжек к 2020 году

В Челябинске в два раза снизилось количество рекламных конструкций.

Как рассказал в эфире программы «Разворот» на «Челябинском эхе» заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, с начала года почти наполовину сократилось количество рекламных конструкций. Он добавил, что в 2020-м улицы планируют полностью освободить от перетяжек.

— Если брать центральные улицы, то на 40% сокращено количество рекламных носителей. Полностью исключены перетяжки, их осталось в городе совсем немного. У большинства из них 31 декабря заканчивается разрешение, и перетяжек в 2020 году больше не будет в Челябинске.

— Нигде?

— Нигде. Демонтированы все арки над дорогами. Они тоже исчезают как рекламный носитель. Это правильно, так как они не соответствуют ГОСТам. Уходят билборды — форматы 3х6. Их стало на 50% меньше.

Также Сергей Авдеев сообщил о снижении числа билбордов в Челябинске. Их количество уменьшилось в два раза.

Фото с сайта cheladmin.ru

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