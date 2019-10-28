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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВласти Челябинска отказались от установки шумозащитных заборов на Комарова
28 октября 201914:57

Власти Челябинска отказались от установки шумозащитных заборов на Комарова

На гостевом маршруте вдоль улицы Комарова не будут устанавливать трехметровые ограждения.

Решение было принято на прошлой неделе. Об этом в эфире программы «Разворот» на «Челябинском эхе» сообщил замначальника городского управления дорожных работ Александр Барыкин. Он отметил, что было массовое обращение жителей, с ними проводили встречи как в управлении, так и на месте. На других улицах, где планировали размещать шумозащитные экраны, их устанавливать будут, в частности, на Бродокалмакском тракте и Новоградском проспекте, за исключением участка между улицами Петра Столыпина и Петра Сумина.

Ранее жители Тракторозаводского района выступили резко против установки высоких шумозащитных заборов на Комарова. Под конструкции начали заливать фундамент. Трехметровые ограждения должны были поставить перед окнами частных домов.

Работы по монтажу экранов проходят в рамках подготовки к мероприятиям саммитов ШОС и БРИКС. В понедельник, 28 октября, врио главы города Наталья Котова отметила, что заборы поставят в местах, которые определят сами жители. Пока процесс временно приостановили — до тех пор, пока власти не договорятся с челябинцами.

Фото с сайта cheladmin.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

28.10.2019 г.

Власти Челябинска отказались от установки шумозащитных заборов на Комарова

Власти Челябинска отказались от установки шумозащитных заборов на Комарова

На гостевом маршруте вдоль улицы Комарова не будут устанавливать трехметровые ограждения

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