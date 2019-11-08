Власти Челябинска отказали в проведении митинга за прямые выборы мэра на Алом поле

Партии «Яблоко» предложили перенести акцию в поддержку возврата прямых выборов главы Челябинска.

Как написал у себя в соцсетях председатель регионального отделения партии Ярослав Щербаков, мэрия отказалась согласовать митинг на Алом поле, поскольку эта площадка числится занятой. Организаторам предложили на выбор два сквера — имени Колющенко по улице Доватора либо на Молодогвардейцев, между гостиницей «Виктория» и рестораном «Малибу».

В качестве встречного предложения «Яблоко» высказалось за перенос мероприятия на площадь Революции. Другие варианты, которые готовы рассмотреть инициаторы акции, — сквер за памятником Ленину или площадь Ярославского перед театром оперы и балета.

Акция в поддержку возврата прямых выборов главы Челябинска запланирована на 17 ноября. Организатор уведомил мэрию об участии в ней 2 тыс. человек.

Фото с сайта www.facebook.com/dumachel

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