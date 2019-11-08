Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВласти Челябинска отказали в проведении митинга за прямые выборы мэра на Алом поле
08 ноября 201914:41

Власти Челябинска отказали в проведении митинга за прямые выборы мэра на Алом поле

Партии «Яблоко» предложили перенести акцию в поддержку возврата прямых выборов главы Челябинска.

Как написал у себя в соцсетях председатель регионального отделения партии Ярослав Щербаков, мэрия отказалась согласовать митинг на Алом поле, поскольку эта площадка числится занятой. Организаторам предложили на выбор два сквера — имени Колющенко по улице Доватора либо на Молодогвардейцев, между гостиницей «Виктория» и рестораном «Малибу».

В качестве встречного предложения «Яблоко» высказалось за перенос мероприятия на площадь Революции. Другие варианты, которые готовы рассмотреть инициаторы акции, — сквер за памятником Ленину или площадь Ярославского перед театром оперы и балета.

Акция в поддержку возврата прямых выборов главы Челябинска запланирована на 17 ноября. Организатор уведомил мэрию об участии в ней 2 тыс. человек.

Фото с сайта www.facebook.com/dumachel

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

08.11.2019 г.

Власти Челябинска отказали в проведении митинга за прямые выборы мэра на Алом поле

Власти Челябинска отказали в проведении митинга за прямые выборы мэра на Алом поле

Партии «Яблоко» предложили перенести акцию в поддержку возврата прямых выборов главы Челябинска

читать дальше »

новости и выпуски программ на эту тему:

07 ноября 2019 17:42 Челябинцам предложили скинуться по 42 рубля на прямые выборы мэра
06 ноября 2019 13:09 В Челябинске в середине ноября планируют провести митинг за возврат прямых выборов мэра
06 ноября 2019 12:45 Нового главу Челябинска назначат 19 ноября. За пост будут бороться 15 человек
21 октября 2019 18:10 В конкурсе по выборам главы Челябинска будут участвовать 16 человек
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial