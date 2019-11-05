Владимир Путин поблагодарил «Макфу» за подготовку лучших хлебопеков

Лента новостей
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Владимир Путин поблагодарил «Макфу» за подготовку лучших хлебопеков05.11 17:43
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Ирина Гехт пригрозила уволить главврача миасской больницы, где пациентке вымыли лицо половой тряпкой05.11 17:26
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Челябинских чиновников заставят мерзнуть в парках и скверах для лучшего контроля за благоустройством05.11 16:53
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«Центр коммунального сервиса» возглавил бывший директор мусорного полигона в Полетаево05.11 16:41
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Наталья Котова: «Главный архитектор должен напрямую подчиняться мэру»05.11 16:35