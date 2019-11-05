Владимир Путин поблагодарил «Макфу» за подготовку лучших хлебопеков

Президент России провел телемост с победителями WorldSkills-2019.

Одним из призеров национального чемпионата WorldSkills-2019 стала Дарья Мальцева. Девушка учится в Екатеринбургском экономико-техническом колледже, который сотрудничает в подготовке профессионалов с хлебокомбинатом «СМАК», входящим в состав агрохолдинга «Макфа».

Президент в формате телемоста побеседовал с победителями WorldSkills-2019, а также с представителями предприятий и учебных заведений, являющихся площадками для подготовки участников движения.

«Сотрудничество образования и реального сектора экономики — это яркий пример обоюдной выгоды. Как говорят в бизнесе, win-win, то есть тогда, когда все выигрывают. Зримым результатом такого взаимодействия стали современные образовательные программы, стажировки и трудоустройства студентов на передовых производствах, повышение квалификации сотрудников, совместная работа над созданием уникальных продуктов и услуг. Хотел бы подчеркнуть: кооперацию предприятий и образовательных учреждений нужно обязательно наращивать и дальше. И конечно, мы можем и должны дальше продвигать свои, безусловно, высокие передовые стандарты в области подготовки кадров, делиться нашим опытом с другими странами», — подчеркнул в своем обращении к участникам движения Владимир Путин.

Хлебокомбинат «СМАК» активно участвует в подготовке специалистов, которые впоследствии могут стать сотрудниками предприятия. Так, студентка екатеринбургского колледжа, который сотрудничает с хлебокомбинатом «СМАК», стала призером чемпионата в компетенции «Хлебопечение» и завоевала медаль за профессионализм.

«На сегодняшний день хлебокомбинат «СМАК» активно работает по теме WorldSkills, и мы видим результат такого сотрудничества. Сегодня готовы вовлекать в сотрудничество с движением другие предприятия объединения «Макфа», — прокомментировал владелец АО «МАКФА» Валерий Юревич.

Владимир Путин поблагодарил представителей хлебокомбината и экономико-технического колледжа.

«Макфа» планирует запустить высокотехнологичный хлебозавод в Екатеринбурге в 2021 году. Комбинат «СМАК» уже получил разрешение на строительство. Проект получил статус стратегически важного для Свердловской области. На базе нового хлебозавода планируют открыть современный учебный центр, созданный в том числе по стандартам WorldSkills.

Фото с сайта kremlin.ru