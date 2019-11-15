Владимир Путин: Кроме Челябинска и Петербурга, саммиты ШОС и БРИКС примут и другие российские города

Президент России прокомментировал программу предстоящих в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС.

Заявление президент сделал в ходе встречи первых лиц альянса БРИКС, которая состоялась накануне в Бразилии. «Мы планируем около 150 мероприятий разного уровня. Помимо Санкт-Петербурга, многочисленные встречи, форумы и заседания пройдут в Челябинске и других российских городах», — сказал Владимир Путин, комментируя программу предстоящих в 2020 году саммитов. Где еще, кроме северной столицы и Челябинска, будут принимать делегации стран ШОС и БРИКС, глава государства не уточнил.

Губернатор Алексей Текслер, который также находится в Бразилии, подчеркнул, что Челябинск продолжает подготовку к мероприятиям международного уровня. «Уверен, мы достойно встретим гостей, а город получит новый импульс развития», — заявил глава региона. Основные мероприятия саммитов с участием первых лиц пройдут в Санкт-Петербурге. На Южном Урале запланированы деловые форумы, спортивные игры, культурные события — в общей сложности, порядка 30 мероприятий.

Фото с сайта kremlin.ru

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