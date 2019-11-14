Владимир Бурматов потребовал от «Аэрофлота» прекратить дискриминацию толстых котов

Челябинский депутат Госдумы написал в «Аэрофлот» после скандала с котом Виктором.

Хозяина животного Михаила Галина за перевозку обманом 10-килограммового кота авиакомпания лишила бонусных миль и исключила из программы лояльности. На ситуацию отреагировал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он обратился в «Аэрофлот» с требованием скорректировать устаревшие правила перевозки животных.

«Надо основным критерием сделать не вес животного, а габариты переноски. Если она помещается в ручную кладь — добро пожаловать. Никакого серьезного перевеса маленькое животное самолету не даст, это просто смешно», — написал депутат у себя в Instagram.

Также Владимир Бурматов попросил авиакомпанию вернуть пассажиру отобранные бонусы.

Фото: www.instagram.com/hcadmiral

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