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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВладимир Бурматов потребовал от «Аэрофлота» прекратить дискриминацию толстых котов
14 ноября 201916:34

Владимир Бурматов потребовал от «Аэрофлота» прекратить дискриминацию толстых котов

Челябинский депутат Госдумы написал в «Аэрофлот» после скандала с котом Виктором.

Хозяина животного Михаила Галина за перевозку обманом 10-килограммового кота авиакомпания лишила бонусных миль и исключила из программы лояльности. На ситуацию отреагировал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он обратился в «Аэрофлот» с требованием скорректировать устаревшие правила перевозки животных.

«Надо основным критерием сделать не вес животного, а габариты переноски. Если она помещается в ручную кладь — добро пожаловать. Никакого серьезного перевеса маленькое животное самолету не даст, это просто смешно», — написал депутат у себя в Instagram.

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... но «Аэрофлот» пока не спешит пойти на встречу миллионам своих пассажиров, вынужденных из-за несовершенных и явно устаревших правил либо путешествовать без своих питомцев, либо сдавать их в багаж, откуда их, к сожалению, далеко не всегда достают живыми и ещё реже - здоровыми. Количество новостей по этому поводу, увы, огромно. Смотрите на видео комментарий представителя авиакомпании: 126 сантиметров по сумме сторон переноски, и все тут, 8 килограммов вес питомца и ни грамма больше. При этом у других авиакомпаний требования гораздо более гибкие, самолеты от этого хуже не летают, безопасность не страдает, животные и их владельцы счастливы. Так в чем проблема? При этом сегодня 53% российских семей имеют домашних животных. Это больше половины. 83% граждан признаются, что считают своего питомца членом семьи. За последние два года количество путешествующих вместе со своими четвероногими увеличилось в России в пять (!) раз. Люди хотят брать своих животных с собой. Они не хотят их оставлять. Но почему они встречаются с дискриминацией повсюду: начиная от общественного транспорта и кафе, и заканчивая самолётами и торговыми центрами? Считаю, что эту ненормальную ситуацию необходимо менять. Согласны?

Публикация от Владимир Бурматов (@burmatoff)

Также Владимир Бурматов попросил авиакомпанию вернуть пассажиру отобранные бонусы.

Фото: www.instagram.com/hcadmiral

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

14.11.2019 г.

Владимир Бурматов потребовал от «Аэрофлота» прекратить дискриминацию толстых котов

Владимир Бурматов потребовал от «Аэрофлота» прекратить дискриминацию толстых котов

Челябинский депутат Госдумы написал в «Аэрофлот» после скандала с котом Виктором

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