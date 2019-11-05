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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВладельцев спа-салона на Кировке будут судить за организацию борделя
05 ноября 201916:30

Владельцев спа-салона на Кировке будут судить за организацию борделя

Двое челябинцев предстанут перед судом за деятельность в сфере секс-индустрии.

На протяжении трех лет, с 2016-го по июнь 2019 года, 37-летний мужчина и 36-летняя женщина под видом спа-салона содержали притон, где девушки оказывали клиентам услуги эротического массажа. Заведение находится в самом центре города — в старинном здании на пешеходном участке улицы Кирова, в сотне метров от театра оперы и балета.

Владельцам салона предъявили обвинение в организации занятия проституцией, уголовное дело направлено в Центральный райсуд Челябинска. Им грозит штраф до 500 тыс. рублей или до пяти лет лишения свободы. Сотрудниц заведения оштрафовали, уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

05.11.2019 г.

Владельцев спа-салона на Кировке будут судить за организацию борделя

Владельцев спа-салона на Кировке будут судить за организацию борделя

Двое челябинцев предстанут перед судом за деятельность в сфере секс-индустрии

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