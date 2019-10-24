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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВице-губернатор Станислав Мошаров попал в ДТП в центре Челябинска
24 октября 201913:30

Вице-губернатор Станислав Мошаров попал в ДТП в центре Челябинска

Станислав Мошаров на BMW врезался в автомобиль, который ехал впереди.

Авария произошла утром в четверг, 24 октября, на проспекте Ленина недалеко от ТК «Алое поле». BMW столкнулся с впереди едущим автомобилем. За рулем иномарки был вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров.

Он рассказал URA.RU, что ехал на машине сына. «Двигался в пробке со скоростью 10 километров в час. Прижался к впереди стоящей машине. Слева попытались подрезать, я отвлекся и прижался к впереди ехавшей машине. На автомобиле осталась царапина. Составили европротокол и разъехались», — цитирует Станислава Мошарова агентство.

Фото с сайта www.znak.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

24.10.2019 г.

Вице-губернатор Станислав Мошаров попал в ДТП в центре Челябинска

Вице-губернатор Станислав Мошаров попал в ДТП в центре Челябинска

Станислав Мошаров на BMW врезался в автомобиль, который ехал впереди

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