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«Эхо Москвы» в Челябинске
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20 ноября 201910:02

ВИЧ — уже не бич только наркоманов

В последние годы ВИЧ чаще заражаются социально благополучные южноуральцы. В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, говорим о путях решения проблемы в Челябинской области.

Гости в студии: главный врач областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Маргарита Радзиховская, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

Прямой эфир в 16:35. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».  Телефон прямого эфира — 269 97 78. 

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

20.11.2019 г.

ВИЧ — уже не бич только наркоманов

ВИЧ — уже не бич только наркоманов

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, говорим о путях решения проблемы в Челябинской области

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