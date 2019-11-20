ВИЧ — уже не бич только наркоманов

В последние годы ВИЧ чаще заражаются социально благополучные южноуральцы. В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, говорим о путях решения проблемы в Челябинской области.

Гости в студии: главный врач областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Маргарита Радзиховская, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

Прямой эфир в 16:35. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира — 269 97 78.

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