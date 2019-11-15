«Ветеран в квадрате»: в Челябинске предложили ввести новое почетное звание

В Челябинске появятся «почетные ветераны».

С предложением ввести почетное звание в городскую думу обратился председатель совета ветеранов Челябинска Валентин Буравлев. Предполагается, что им будут отмечать ветеранов Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, труда и военной службы, которые участвуют в работе общественных организаций не менее 10 лет.

Звание «Почетный ветеран» планируют присваивать в торжественной обстановке, с вручением нагрудного знака и денежной премии. Церемонию награждения предложили проводить в День героев Танкограда, который ежегодно отмечают 6 октября.

Утвердить введение нового почетного звания депутаты городской думы собираются на заседании во вторник, 19 ноября.

Фото с сайта chelduma.ru

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