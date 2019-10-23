Вернувшегося из Турции челябинца задержали за курение в самолете

В челябинском аэропорту полицейские задержали мужчину, который курил в туалете самолета.

Все произошло во вторник, 22 октября. К приземлившемуся в Челябинске самолету из Антальи вызвали наряд полиции. Выяснилось, что 38-летний пассажир закурил в туалете сигарету, из-за чего сработали датчики задымления. Полицейские задержали мужчину и доставили его в дежурную часть. Там на него составили административный протокол за нарушение правил поведения на борту воздушного судна, сообщили в Южно-Уральском линейном управлении МВД на транспорте.

Фото с сайта cekport.ru

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