Василия Московца исключают из губернаторского совета по экологии

Экоактивисту Василию Московцу приостанавливают членство в совете по экологии из-за уголовного дела.

В координационный совет поступила информация о том, что выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении Василия Московца, которое в настоящее время рассматривается в суде Сосновского района.

Экоактивисту вменяют подстрекательство к хулиганству и умышленному уничтожению чужого имущества. Предполагается, что он имеет отношение к поджогу стройплощадки Томинского ГОКа.

Руководство совета предложило приостановить членство Московца. Оно объяснило свою инициативу рисками возникновения репутационного ущерба.

Координационный совет по экологии при губернаторе в настоящее время разрабатывает экологический стандарт для Челябинской области.

Фото с сайта gubernator74.ru

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