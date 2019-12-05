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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Златоусте поставщик тепла выплатил почти 200 работникам долги по зарплате
05 декабря 201915:32

В Златоусте поставщик тепла выплатил почти 200 работникам долги по зарплате

Судебные приставы взыскали со златоустовской фирмы «ЗЭМЗ-Энерго» зарплатную задолженность.

Предприятие не выплатило 2,7 млн рублей 193 работникам. Уведомления по трудовым спорам массово поступили в службу судебных приставов с 13 по 22 ноября. Исполнители предупредили руководителя предприятия об уголовной ответственности и арестовали имущество: автомобиль Lada Largus, оргтехнику и дебиторскую задолженность. После этого долги по зарплате взыскали в короткий срок, деньги распределили по счетам взыскателей.

«ЗЭМЗ-Энерго» эксплуатирует газовую котельную металлургического завода. За последнее время фирма накопила порядка 100 млн рублей долгов за энергоноситель. С лета рассматривается иск о банкротстве предприятия, в октябре на котельную ограничивали подачу газа, что вызывало перебои с отоплением в некоторых районах Златоуста.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

05.12.2019 г.

В Златоусте поставщик тепла выплатил почти 200 работникам долги по зарплате

В Златоусте поставщик тепла выплатил почти 200 работникам долги по зарплате

Судебные приставы взыскали со златоустовской фирмы «ЗЭМЗ-Энерго» зарплатную задолженность

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