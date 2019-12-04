В Златоусте девятиклассника подозревают в изнасиловании 11-летней девочки

15-летнего школьника из Челябинска задержали по подозрению в изнасиловании.

Все произошло в понедельник, 2 декабря, в Златоусте. По данным правоохранителей, ученик девятого класса челябинской школы был знаком с жертвой сексуального насилия — 11-летней девочкой. Подозреваемого задержали, решается вопрос о мере пресечения. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании лица, не достигшего 12-летнего возраста.

Фото с сайта sledcom.ru

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