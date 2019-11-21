В замерзающий военный городок в Чебаркуле направят бригады ремонтников из соседних районов

Губернатор Алексей Текслер подвел итоги поездки в военный городок Чебаркуля.

Глава региона сообщил, что будет держать ситуацию с замерзающим военным городком в Чебаркуле на личном контроле. В настоящий момент без отопления остаются 14 домов, в которых проживают 1 тыс. 685 человек. «По внешнему контору работы завершаются, теперь необходимо подключить каждый дом к новой теплотрассе. Старая находится в неудовлетворительном состоянии, все попытки подключиться приводили к тому, что возникали новые порывы. Всю ночь велась работа, сейчас внешние теплосети готовы», — отметил Алексей Текслер.

Он поручил направить в Чебаркуль бригады из ближайших городов и районов, чтобы ускорить работу. По словам Алексея Текслера, к решению проблемы подключились федеральные структуры. Так, в среду, 20 ноября, в Чебаркуль отправили бригаду из департамента эксплуатации миниобороны России. «Уверен, что мы совместно эту ситуацию исправим. Главное – будут сделаны выводы, чтобы в будущем такое не повторилось», — подчеркнул Алексей Текслер.

губернатор добавил, что принято решение развернуть пункты временного размещения, если будет потребность в них. Из резерва областного правительства и минобороны выделили дополнительные тепловые пушки. Сейчас все подвалы домов отогреваются, рассказал Алексей Текслер. Сотрудники МЧС обходят квартиры и передают нуждающимся тепловые вентиляторы и конвекторы.

Тепла в домах военного городка нет уже пятый день. Отопление отключили в воскресенье, 17 ноября, из-за коммунальной аварии. МЧС ввело в городке режим повышенной готовности.

Фото с сайта gubernator74.ru

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