В замерзающий военный городок в Чебаркуле направят бригады ремонтников из соседних районов

Лента новостей
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В Челябинске планируют построить современный дом-интернат для престарелых21.11 17:45
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Большинство школ области в следующем учебном году перейдут на пятидневку21.11 16:47
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В замерзающий военный городок в Чебаркуле направят бригады ремонтников из соседних районов21.11 16:26
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Они достигли успеха, отмечая заслуги других. Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Предприятие сувенирной продукции»21.11 16:15
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В День борьбы со СПИДом посетителям челябинских ТРК дадут возможность провериться на ВИЧ21.11 15:33