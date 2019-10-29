В ЮУрГУ молодые ученые разрабатывают проект аппарата для посадки на астероиды

В Южно-Уральском госуниверситете создали молодежное КБ по направлению астероидной безопасности.

Конструкторское бюро появилось на базе Политехнического института и Высшей школы электроники вуза. Сейчас ученые разрабатывают проект космического комплекса с многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем и универсальной платформой.

«В платформу можно поместить космический аппарат для посадки на астероид. Руководители промышленных организаций поддержали проект на стратегической сессии в июне 2019 года в Екатеринбурге», — цитирует пресс-служба ЮУрГУ директора Политехнического института Сергея Ваулина.

В разработке находятся сразу пять вариантов космического аппарата. В текущем году молодежное КБ закончит этап технического предложения, в 2020-м — приступит к созданию эскизного проекта.

Фото с сайта pixabay.com

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.