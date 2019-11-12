В Усть-Катаве женщина сожгла дом после побега детей, которые жили взаперти несколько лет

В сгоревшем частном доме Усть-Катава пожарные обнаружили тело 55-летней женщины.

По предварительным данным, женщина подожгла дом, а затем покончила с собой. Все произошло в четверг, 7 ноября. Днем ранее из дома сбежали двое дочерей и сын женщины. Она обратилась с заявлением в полицию.

Детей нашли, однако они отказались возвращаться домой. Выяснилось, что мать несколько лет запрещала дочерям и сыну выходить на улицу без ее присмотра. По словам 20-летней дочери, женщина разрешала смотреть мультфильмы на планшете и общаться по телефону только в ее присутствии.

В школу дети не ходили. Мать говорила знакомым, что они находятся на домашнем обучении, пишет «Усть-Катавская неделя». В пятницу в город приехал отец детей, который работает в другом регионе.

Фото Е.Дьяковой / tramuk.ru

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