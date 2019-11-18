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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ «Тракторе» уход фанатов с матча с «Автомобилистом» объяснили конфликтом сотрудников клуба
18 ноября 201910:55

В «Тракторе» уход фанатов с матча с «Автомобилистом» объяснили конфликтом сотрудников клуба

В пресс-службе хоккейного клуба «Трактор» прокомментировали уход болельщиков с фан-сектора во время матча с «Автомобилистом».

Инцидент произошел в воскресенье, 17 ноября, во время матча «Трактора» с «Автомобилистом». Часть фанатов демонстративно покинули сектор в начале игры.

В пресс-службе клуба объяснили, что акцию организовал менеджер по работе с болельщиками Артем Воробьев из-за конфликта с руководителем. «Личные амбиции и несостоятельность Артема Воробьева вылились в месть клубу. Обращаем внимание, что акция имела «местечковый характер» и получила поддержку узкого круга лиц. Клуб в ближайшее время примет решение по данному сотруднику», — говорится в сообщении хоккейного клуба.

Руководитель службы по связям с общественностью «Трактора» Елена Герасименко записала на видео конфликт с Артемом Воробьевым, который произошел после ухода болельщиков с фан-сектора. Ролик она опубликовала на своей странице в Facebook. Многие в комментариях высказались за увольнение Артема Воробьева. Часть пользователей осудили действия Елены Герасименко, обвинив ее в непрофессионализме. «Такие вещи не выносят на суд общественности, нужно разбираться внутри, так как это несет вред репутации клуба», — написал один из пользователей в комментариях.

Матч закончился поражением «Трактора» со счетом 2:4. Команда занимает последнее место в таблице Восточной конференции.

Фото: Сектор А / vk.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

18.11.2019 г.

В «Тракторе» уход фанатов с матча с «Автомобилистом» объяснили конфликтом сотрудников клуба

В «Тракторе» уход фанатов с матча с «Автомобилистом» объяснили конфликтом сотрудников клуба

В пресс-службе хоккейного клуба «Трактор» прокомментировали уход болельщиков с фан-сектора во время матча с «Автомобилистом»

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