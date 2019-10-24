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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ течение двух дней челябинцы смогут провериться на ВИЧ в ТРК «Космос»
24 октября 201915:37

В течение двух дней челябинцы смогут провериться на ВИЧ в ТРК «Космос»

В Челябинске пройдет профилактическая акция «Здорово быть здоровым».

Акция пройдет в пятницу, 25 октября, и субботу в ТРК «Космос». С 12:00 до 20:00 все желающие смогут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ в специальной кабинке у главного входа в комплекс и получить в подарок средства барьерной контрацепции и сувениры.

Кроме того, в пятницу с 17:00 до 19:00 посетителей ждут интерактивные научные экспонаты, зумба, викторины и конкурсы с призами. В субботу с 14:00 до 16:00 в комплексе пройдет мероприятие, направленное на профилактику различных зависимостей и формирование здорового образа жизни.

В воскресенье тестирование на ВИЧ смогут пройти жители Копейска. Для этого в ТК «Слава» установят специальную кабинку, которая будет работать с 15:00 до 19:00.

«Заболевание ВИЧ-инфекция давно вышло за пределы групп риска и начало распространяться среди общего населения. В эпидемический процесс вовлекаются трудоспособные граждане в возрасте 31-40 лет, в том числе женщины репродуктивного возраста. Большинство из них продолжают полноценно жить, получая квалифицированную помощь», — прокомментировала главный внештатный специалист минздрава по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Маргарита Радзиховская.

По данным областного центра СПИДа, за девять месяцев 2019 года в регионе выявили 2 тыс. 832 новых случая ВИЧ-инфекции. В последние годы лидирующим путем передачи ВИЧ является половой путь.

Фото с сайта cheladmin.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

24.10.2019 г.

В течение двух дней челябинцы смогут провериться на ВИЧ в ТРК «Космос»

В течение двух дней челябинцы смогут провериться на ВИЧ в ТРК «Космос»

В Челябинске пройдет профилактическая акция «Здорово быть здоровым»

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