В течение двух дней челябинцы смогут провериться на ВИЧ в ТРК «Космос»

В Челябинске пройдет профилактическая акция «Здорово быть здоровым».

Акция пройдет в пятницу, 25 октября, и субботу в ТРК «Космос». С 12:00 до 20:00 все желающие смогут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ в специальной кабинке у главного входа в комплекс и получить в подарок средства барьерной контрацепции и сувениры.

Кроме того, в пятницу с 17:00 до 19:00 посетителей ждут интерактивные научные экспонаты, зумба, викторины и конкурсы с призами. В субботу с 14:00 до 16:00 в комплексе пройдет мероприятие, направленное на профилактику различных зависимостей и формирование здорового образа жизни.

В воскресенье тестирование на ВИЧ смогут пройти жители Копейска. Для этого в ТК «Слава» установят специальную кабинку, которая будет работать с 15:00 до 19:00.

«Заболевание ВИЧ-инфекция давно вышло за пределы групп риска и начало распространяться среди общего населения. В эпидемический процесс вовлекаются трудоспособные граждане в возрасте 31-40 лет, в том числе женщины репродуктивного возраста. Большинство из них продолжают полноценно жить, получая квалифицированную помощь», — прокомментировала главный внештатный специалист минздрава по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Маргарита Радзиховская.

По данным областного центра СПИДа, за девять месяцев 2019 года в регионе выявили 2 тыс. 832 новых случая ВИЧ-инфекции. В последние годы лидирующим путем передачи ВИЧ является половой путь.

Фото с сайта cheladmin.ru