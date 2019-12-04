В Советском районе объявили аукцион на обслуживание наноурн

Администрация района объявила тендер на обслуживание «парижских» мусорных урн.

Заявки принимают до 9 декабря. Начальная цена контракта составляет 400 тыс. рублей. По данным сайта госзакупок, подрядчик должен будет с 1 января по 30 апреля 2020 года вывозить заполненные мусором мешки и закреплять на урны новые пакеты. Аукцион состоится 11 декабря.

Урны в виде кольца на палке с пакетом появились на улицах Советского района в конце прошлого года. Жители Челябинска назвали их наноурнами. Подобные конструкции для сбора мусора используют во многих европейских городах, в том числе в Париже.

Фото с сайта sovadm74.ru

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