В сквере на северо-западе Челябинска высадят деревья и кустарники

Жители Челябинска проголосовали за новые деревья и кустарники в сквере по улице Красного Урала.

В голосовании на портале «Активный житель74» приняли участие около 1,2 тыс. челябинцев. У горожан спросили, нужно ли увеличить количество зеленых насаждений в сквере на пересечении улиц Красного Урала и Комсомольского проспекта.

Около 80% респондентов проголосовали за высадку новых деревьев и кустарников. Каждый десятый участник опроса дал отрицательный ответ. Остальные респонденты считают, что решение должны принимать специалисты.

Новые деревья появятся в сквере в следующем сезоне, сообщили в пресс-службе городской администрации. В этом году общественное пространство благоустроили. В сквере установили скамейки и детскую площадку, реконструировали клумбу, привели в порядок тропинки. Сейчас там монтируют новое освещение.

Фото с сайта cheladmin.ru

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