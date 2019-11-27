В школе Копейска у второклассника обнаружили туберкулез

В Копейске школу №6 закрыли на санитарную обработку.

У ученика второго класса обнаружили туберкулез, из-за этого в среду, 27 ноября, школу закрыли на санитарную обработку помещений. «Туберкулез у ребенка проявился после реакции Манту», — написали в телеграм-канале «НеКопейский рабочий». В четверг школа будет работать в обычном режиме.

Фото с сайта infovoronezh.ru

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