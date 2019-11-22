Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Сатке заведующую гинекологическим отделением заподозрили в получении взятки за аборт
22 ноября 201916:40

В Сатке заведующую гинекологическим отделением заподозрили в получении взятки за аборт

На заведующую гинекологическим отделением райбольницы Сатки завели уголовное дело.

Женщину подозревают в получении взятки в размере 25 тыс. рублей. К заведующей отделением обратилась пациентка, которая хотела сделать аборт. Перед прерыванием беременности женщины должны проходить медицинскую комиссию.

Врач предложила сделать аборт без необходимых обследований. За это она запросила 25 тыс. рублей. Сейчас заведующая отделением находится под подпиской о невыезде и продолжает работать в больнице.

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

22.11.2019 г.

В Сатке заведующую гинекологическим отделением заподозрили в получении взятки за аборт

В Сатке заведующую гинекологическим отделением заподозрили в получении взятки за аборт

На заведующую гинекологическим отделением райбольницы Сатки завели уголовное дело

читать дальше »

новости и выпуски программ на эту тему:

22 ноября 2019 12:05 В Санкт-Петербурге врачи спасли жизнь младенцу из Челябинска с редким заболеванием мойя-мойя
22 ноября 2019 11:57 Минздрав отправил рабочую группу в Кизильский район, где врачи скорой хотят устроить забастовку
18 ноября 2019 13:54 «Ярмарка женихов». Незамужние врачи в Челябинске позвали военных на игру, чтобы познакомиться
14 ноября 2019 13:08 Алексей Текслер: Челябинской области ежегодно требуется 500 новых врачей
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial