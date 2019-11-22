В Сатке заведующую гинекологическим отделением заподозрили в получении взятки за аборт

На заведующую гинекологическим отделением райбольницы Сатки завели уголовное дело.

Женщину подозревают в получении взятки в размере 25 тыс. рублей. К заведующей отделением обратилась пациентка, которая хотела сделать аборт. Перед прерыванием беременности женщины должны проходить медицинскую комиссию.

Врач предложила сделать аборт без необходимых обследований. За это она запросила 25 тыс. рублей. Сейчас заведующая отделением находится под подпиской о невыезде и продолжает работать в больнице.

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