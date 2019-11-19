В России предлагают давать скидки на новые батарейки за сдачу старых

Раздельный сбор батареек в России хотят поощрять экономически.

Такую инициативу озвучил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он считает, что жителей России необходимо стимулировать к раздельному сбору батареек. Сделать это можно с помощью скидок на новые аккумуляторы или возврата части стоимости товара.

В России ежегодно образуется около 20 тыс. тонн батареек. Из них перерабатывают только 1,7%. По словам челябинского экоактивиста Дмитрия Закарлюкина, в городских пунктах сбора ежемесячно собирается около 2 тонн батареек.

«С одной стороны, это много, с другой — мало, потому что это недостаточный объем для постоянной работы завода-переработчика. Для того, чтобы система работала непрерывно, нужно десятки и сотни тонн. Люди все больше начинают собирать батарейки и вовлекаются в это. Чаще стали проявлять самостоятельную инициативу по сбору: ставят у себя дома или на работе пятилитровые бутылки и организовывают среди коллег и соседей сбор батареек», — рассказал Дмитрий Закарлюкин.

В Челябинске работают около 15 точек по сбору батареек, добавил Дмитрий Закарлюкин. Часть из них расположена в гипермаркетах «Лента» и Leroy Merlin. Собранные аккумуляторы направляют на предприятие «Мегаполисресурс» для переработки.

Батарейки, которые оказываются на свалках, начинают разлагаться, тяжелые металлы, попадая в почву и подземные воды, наносят серьезный ущерб экологии, отметил и. о. заведующего кафедрой геоэкологии и природопользования ЧелГУ Дмитрий Двинин.

«Батарейки содержат тяжелые металлы, в том числе кадмий, никель, могут присутствовать литий и свинец. Все это в дальнейшем переходит в почву. Кроме того, они еще могут подкислять ее. Подкисление почв приводит к тому, что растительность на этих участках будет в сильно деградированном состоянии. Это касается случаев, когда достаточно большой объем топливных элементов выбрасывается. Мы используем очень много батареек, значительное число хранится на свалках. Там целый самосвал батареек», — прокомментировал Дмитрий Двинин.

Как утверждают экологи, одна батарейка, попавшая в почву, заражает опасными веществами 20 квадратных метров территории.

Фото с сайта pixabay.com

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