В работе структуры, ответственной за снос ларьков в Челябинске, нашли нарушения на 11 млн рублей

Контрольно-счетная палата Челябинска завершила проверку МКУ «Городская среда».

Ревизоры пришли к выводу, что работа структуры оказалась полностью провалена. Так, учреждение не проводило инвентаризацию нестационарных объектов и понятия не имело, какие киоски на каких основаниях стоят, пишет Znak.com. Также предприниматели жаловались, что демонтаж происходил очень избирательно, забрать ларьки со штрафстоянки было практически невозможно — при увеличенной пене за просрочку. Всего ущерб бюджету оценивается в 11 млн рублей.

До июля 2019 года МКУ «Городская среда» возглавлял Сергей Шумаков — издание называет его приближенным депутата Виталия Рыльских. Минувшим летом врио мэра Наталья Котова предложила Шумакову уволиться из-за неудовлетворительных результатов работы.

Борьбу с незаконными ларьками в Челябинске ужесточат в ближайшее время — сносить объекты собираются без предварительного уведомления, а штрафы за их размещение поднять до 200 тыс. рублей.

Фото с сайта pixabay.com

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