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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Приморье вынесли приговор офицеру, по вине которого погиб срочник из Магнитогорска
21 ноября 201912:43

В Приморье вынесли приговор офицеру, по вине которого погиб срочник из Магнитогорска

Командир взвода, обвиненный в гибели солдата-южноуральца, получил срок.

Решение принял в среду, 20 ноября, Уссурийский гарнизонный военный суд. 36-летнего командира взвода Евгения Хомякова признали виновным в избиениях солдата-срочника из Магнитогорска Станислава Куземы. В конце марта его нашли неподалеку от части повешенным в лесу со следами побоев.

Суд принял во внимание наличие у офицера малолетних детей и приговорил его к 6,5 года лишения свободы. Также он должен будет выплатить компенсацию семье погибшего. Родственники солдата не исключают обжалования приговора с требованием более длительного срока, пишет информагентство UssurMedia.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

21.11.2019 г.

В Приморье вынесли приговор офицеру, по вине которого погиб срочник из Магнитогорска

В Приморье вынесли приговор офицеру, по вине которого погиб срочник из Магнитогорска

Командир взвода, обвиненный в гибели солдата-южноуральца, получил срок

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