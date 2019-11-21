В Приморье вынесли приговор офицеру, по вине которого погиб срочник из Магнитогорска

Лента новостей
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Алексей Текслер призвал южноуральцев писать ему в Instagram жалобы на уборку дорог от снега21.11 13:01
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В Приморье вынесли приговор офицеру, по вине которого погиб срочник из Магнитогорска21.11 12:43
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Семья подростка-инвалида из Копейска отказалась от денег, которые ей подарил «секретный миллионер»21.11 12:38
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В Чебаркуле готовят пункты временного размещения для замерзающих жителей военного городка21.11 12:05
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Более 36% челябинцев считают, что в политике должно быть больше женщин, чем сейчас21.11 11:27