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Эхо Москвы в Челябинске
06 августа 201911:44

В поселке Роза 1,5-годовалый ребенок выпал из окна

В Коркино госпитализировали младенца, выпавшего из окна.

Все случилось утром в понедельник, 5 августа, в доме в переулке Щорса. Мальчик в возрасте один год и четыре месяца выпал из окна второго этажа. Ребенка с травмами доставили в лечебное учреждение в Коркино, затем транспортировали в детскую областную больницу в Челябинск, сообщает «Горняцкая правда».

С начала теплого сезона в Челябинской области произошло более десятка случаев выпадения детей из окон домов. Несколько из них закончились гибелью.

Фото с сайта rfdeti.ru 

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