В поисках пропавшего в Челябинске парня с аутизмом участвуют более 300 полицейских

В Челябинске больше недели идут поиски 21-летнего Льва Холодилина.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, в поисках участвуют более 300 полицейских, а также волонтеры. Они обходят дворы, торгово-развлекательные комплексы, жилые дома и подвалы. Участники поисков раздают жителям города ориентировки с приметами Льва Холодилина и просят всех, кто его встретит, сообщить об этом в полицию.

Молодой человек страдает аутизмом и не может попросить о помощи. Он говорит, но с незнакомцами на контакт не идет, откликается только на обращение «Левушка».

Лев Холодилин пропал днем 23 октября. Родители оставили его в машине и пошли на строительный рынок «Перекресток». Когда они вернулись, парня в автомобиле не было.

Приметы пропавшего: рост 185 см, худощавое телосложение, волосы светлые, глаза голубые, сутулится. Был одет в темно-синюю кепку, черную куртку с капюшоном и синей надписью на спине, зеленые спортивные штаны и черные ботинки.

Фото: «Легион-СПАС» - Поиск пропавших людей (74 рег) / vk.com

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