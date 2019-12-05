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«Эхо Москвы» в Челябинске
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05 декабря 201911:59

В Озерске закрывают исправительную колонию

Единственному в России исправительному учредждению на территории ЗАТО грозит закрытие.

Учреждение уже длительное время не могут заполнить, и оно попало под оптимизацию в 2020 году, сообщает URA.RU со ссылкой на источники в силовых структурах. В ГУФСИН изданию официально подтвердили грядущее закрытие колонии, однако перед этим пообещали решить вопрос с трудоустройством персонала.

Озерская ИК-24 строгого режима — единственная в России расположенная в закрытом административно-территориальном образовании. Ее основали еще в конце 1940-х годов, труд заключенных использовали при строительстве комбината «Маяк».

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

05.12.2019 г.

В Озерске закрывают исправительную колонию

В Озерске закрывают исправительную колонию

Единственному в России исправительному учредждению на территории ЗАТО грозит закрытие

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