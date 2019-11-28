В Озерск привезли отработавшее ядерное топливо с украинской АЭС

На «Маяк» доставили очередную партию ОЯТ для переработки.

Отработавшее ядерное топливо с Ровенской АЭС Украины привезли специальным эшелоном на радиохимический завод «Маяка». В ближайшее время тепловыделяющие сборки ВВЭР-440 будут переработаны. Полученные радиоактивные отходы подвергнут упариванию, остекловыванию и отправят в специальное хранилище. Там они будут находиться до момента их возврата на Украину.

Как отметили на предприятии, опыт переработки такого вида топлива на радиохимическом заводе превышает 40 лет и это является штатной технологической операцией.

Отработавшее ядерное топливо с Украины в Россию доставляют ежегодно в рамках межправительственного соглашения от 15 января 1993 года. Оно предусматривает ввоз ОЯТ на временное хранение и переработку.

«Несмотря на непростые отношения, которые складывались в последние годы между нашими странами, сотрудничество России и Украины в области атомной энергетики продолжается. Его основная цель — обеспечение безопасной работы атомных электростанций двух соседних государств», — прокомментировали в пресс-службе ПО «Маяк».

Фото с сайта www.po-mayak.ru

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