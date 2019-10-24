В новом сквере на месте тубдиспансера поставят детские площадки и уличные тренажеры

Глава Центрального района рассказал о создании сквера на Труда.

Общественное пространство обустроят на месте здания противотуберкулезного диспансера на улице Труда, 171. Его снос назначен на ближайшее время. На этой неделе депутаты городской думы изменили статус земельного участка на «Зеленые насаждения». Он запрещает строительство и предусматривает только создание сквера или парка.

Глава Центрального района Виктор Ереклинцев в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» сообщил, что эскизный проект общественного пространства уже готов. Как только земельный участок передадут администрации района, власти закажут проектно-сметную документацию. Предполагается, что на улице Труда обустроят тихие зоны отдыха, сделают детские площадки и поставят спортивные снаряды. Виктор Ереклинцев назвал решение о создании сквера уникальным.

«Я хотел сказать, что это уникальный случай, когда город и область (потому что земля областная) принимают решение на этом месте сделать сквер, общественную территорию, хотя с коммерческой точки зрения мы понимаем, что эта земля могла быть интересна многим коммерсантам, и город или область получили бы достаточно серьезные финансы, но здесь, опять-таки, следуя общепринятому тренду, в таких местах как раз и должны появляться общественные зоны, общественные территории», — прокомментировал Виктор Ереклинцев.

Виктор Ереклинцев добавил, что название для сквера, скорее всего, будут выбирать жители в ходе голосования. По мнению главы района, как правило, для таких площадок лучше не придумывать наименования искусственно, а называть их так, как привыкли люди. Но для сквера на Труда это не подходит, потому что челябинцы связывают это место с «тубиком», отметил Виктор Ереклинцев.

Фото с сайта www.cheladmin.ru

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