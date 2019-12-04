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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ новогодние праздники из Челябинска запустят дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург
04 декабря 201912:56

В новогодние праздники из Челябинска запустят дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург

На ЮУЖД добавили пассажирские поезда столичного направления на время новогодних каникул.

Дополнительные составы в Москву назначены на 1 и 9 января, обратное отправление — 3 и 11 января. В Санкт-Петербург из Челябинска можно будет уехать в ночь на 30 декабря и 31-го в 17:37 уже прибыть на место. Обратно поезд отправляется 1 января. Также в Санкт-Петербург назначили дополнительные регулярные рейсы — 31 декабря и 10 января.

Помимо столиц, из Челябинска 28 декабря запустят состав в Ханты-Мансийский автономный округ. На конечную станцию Приобье он прибудет 29 декабря, обратное отправление — на следующий день.

Фото с сайта pass.rzd.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

04.12.2019 г.

В новогодние праздники из Челябинска запустят дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург

В новогодние праздники из Челябинска запустят дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург

На ЮУЖД добавили пассажирские поезда столичного направления на время новогодних каникул

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