В новогодние праздники из Челябинска запустят дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург

На ЮУЖД добавили пассажирские поезда столичного направления на время новогодних каникул.

Дополнительные составы в Москву назначены на 1 и 9 января, обратное отправление — 3 и 11 января. В Санкт-Петербург из Челябинска можно будет уехать в ночь на 30 декабря и 31-го в 17:37 уже прибыть на место. Обратно поезд отправляется 1 января. Также в Санкт-Петербург назначили дополнительные регулярные рейсы — 31 декабря и 10 января.

Помимо столиц, из Челябинска 28 декабря запустят состав в Ханты-Мансийский автономный округ. На конечную станцию Приобье он прибудет 29 декабря, обратное отправление — на следующий день.

Фото с сайта pass.rzd.ru

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