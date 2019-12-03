Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ ночь на вторник на Троицкой ГРЭС произошел крупный пожар
03 декабря 201911:22

В ночь на вторник на Троицкой ГРЭС произошел крупный пожар

В Челябинской области сотрудники МЧС ликвидировали пожар на Троицкой ГРЭС.

Причиной пожара стало возгорание проводов в кабельном тоннеле под турбогенератором в котлотурбинном цехе № 2. Помещение самостоятельно покинули восемь человек. Никто не пострадал.

Площадь возгорания составила 110 квадратных метров. Прибывшие пожарные присвоили ЧП повышенный ранг сложности. На территории цеха работали звенья газодымозащитной службы, наблюдалось сильное задымление. Тушить пожар приехали в том числе сотрудники МЧС из Челябинска.

В восьмом часу утра открытое горение было ликвидировано. Еще через час пожар полностью потушили, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Челябинской области.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

03.12.2019 г.

В ночь на вторник на Троицкой ГРЭС произошел крупный пожар

В ночь на вторник на Троицкой ГРЭС произошел крупный пожар

В Челябинской области сотрудники МЧС ликвидировали пожар на Троицкой ГРЭС

читать дальше »

новости и выпуски программ на эту тему:

19 ноября 2019 14:27 В Челябинск привезли двух детей из Ирака, где их мать попала в тюрьму за связь с террористами
19 ноября 2019 10:22 На Челябинском компрессорном заводе произошел крупный пожар
12 ноября 2019 18:11 В Усть-Катаве женщина сожгла дом после побега детей, которые жили взаперти несколько лет
21 октября 2019 17:47 Челябинская область заняла шестое место в России по гибели детей в огне
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial