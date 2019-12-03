В ночь на вторник на Троицкой ГРЭС произошел крупный пожар

В Челябинской области сотрудники МЧС ликвидировали пожар на Троицкой ГРЭС.

Причиной пожара стало возгорание проводов в кабельном тоннеле под турбогенератором в котлотурбинном цехе № 2. Помещение самостоятельно покинули восемь человек. Никто не пострадал.

Площадь возгорания составила 110 квадратных метров. Прибывшие пожарные присвоили ЧП повышенный ранг сложности. На территории цеха работали звенья газодымозащитной службы, наблюдалось сильное задымление. Тушить пожар приехали в том числе сотрудники МЧС из Челябинска.

В восьмом часу утра открытое горение было ликвидировано. Еще через час пожар полностью потушили, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Челябинской области.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

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