В небе над Челябинском заметили солнечное гало

Жители Челябинска сфотографировали радугу вокруг солнца.

Оптическое явление зафиксировали утром во вторник, 19 ноября, когда в городе впервые в этом сезоне похолодало до -20 градусов. Именно в морозную погоду при повышенной влажности гало наблюдается чаще всего. Солнечный свет преломляется в кристаллах льда, и образуется своеобразная радуга вокруг солнца.

В ночь на вторник, 19 ноября, в Челябинск пришли 20-градусные морозы. Днем обещают от -17 до -19. В ночь на среду, 20 ноября, синоптики прогнозируют до -26.

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.