В Москве и Челябинске задержали главарей и членов «Хизб ут-Тахрир»

ФСБ задержала в Челябинске подозреваемых в терроризме.

Операцию сотрудники ФСБ проводили совместно с подразделениями МВД.

«На территории городов Москва и Челябинск задержаны два главаря и семь активных членов запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» из числа граждан России и уроженцев государств Центрально-Азиатского региона», — говорится в сообщении на сайте федеральной службы безопасности.

ФСБ установила, что подозреваемые по указанию зарубежных эмиссаров целенаправленно распространяли идеологию запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Эта работа была направлена на свержение насильственным путем действующей власти, сказано в релизе. По данным ФСБ, на конспиративных собраниях задержанные вербовали в свои ряды местных мусульман и находящихся в России трудовых мигрантов.

По местам жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты запрещенные в стране пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи, электронные носители информации.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Скриншот видео УФСБ России по Челябинской области / youtube-канал « ural-meridian»

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.