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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Москве и Челябинске задержали главарей и членов «Хизб ут-Тахрир»
03 декабря 201915:51

В Москве и Челябинске задержали главарей и членов «Хизб ут-Тахрир»

ФСБ задержала в Челябинске подозреваемых в терроризме.

Операцию сотрудники ФСБ проводили совместно с подразделениями МВД.

«На территории городов Москва и Челябинск задержаны два главаря и семь активных членов запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» из числа граждан России и уроженцев государств Центрально-Азиатского региона», — говорится в сообщении на сайте федеральной службы безопасности.

ФСБ установила, что подозреваемые по указанию зарубежных эмиссаров целенаправленно распространяли идеологию запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Эта работа была направлена на свержение насильственным путем действующей власти, сказано в релизе. По данным ФСБ, на конспиративных собраниях задержанные вербовали в свои ряды местных мусульман и находящихся в России трудовых мигрантов.

По местам жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты запрещенные в стране пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи, электронные носители информации.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Скриншот видео УФСБ России по Челябинской области / youtube-канал « ural-meridian»

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

03.12.2019 г.

В Москве и Челябинске задержали главарей и членов «Хизб ут-Тахрир»

В Москве и Челябинске задержали главарей и членов «Хизб ут-Тахрир»

ФСБ задержала в Челябинске подозреваемых в терроризме

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