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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ минздраве рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Нагайбакском районе
02 декабря 201914:25

В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Нагайбакском районе

Двое пострадавших в ДТП на трассе Южноуральск — Магнитогорск находятся в реанимации.

В ДТП пострадали мужчина и две женщины. Их отправили в городскую больницу № 2 в Магнитогорске. Двое пострадавших находятся в реанимации. Третьего пациента направили в травматологическое отделение, сообщили в пресс-службе минздрава области.

Авария произошла в воскресенье, 1 декабря, на трассе Южноуральск — Магнитогорск. Lada Largus и Hyundai Elantra столкнулись лоб в лоб. В результате в ДТП погибли водители машин и два пассажира.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области / vk.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

02.12.2019 г.

В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Нагайбакском районе

В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Нагайбакском районе

Двое пострадавших в ДТП на трассе Южноуральск — Магнитогорск находятся в реанимации

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