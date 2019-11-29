В минздраве прокомментировали смерть матери и дочери после лечения в больнице Чебаркуля

В министерстве здравоохранения заявили, что 49-летняя женщина, которая скончалась в больнице Чебаркуля, занималась самолечением.

Министерство сразу после смерти женщины провело внеплановую проверку. По данным пресс-службы ведомства, врачи предприняли все необходимые меры для спасения пациента, лечение было согласовано с челябинскими медиками.

Когда женшина заболела, к ней прибыл терапевт, который предложил госпитализацию. «Она отказалась, занималась самолечением. А уже на следующий день была доставлена в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Ни о какой мистике дело здесь не идет. Пик сезонной заболеваемости», — отметили представители минздрава.

Через некоторое время в больницу Чебаркуля поступила 24-летняя дочь умершей женщины. Девушку на реанимобиле отправили в Челябинск, где она скончалась. Министерство призвало южноуральцев не заниматься самолечением, при первых признаках болезни обращаться к врачу и проходить обследования.

Мать и дочь скончались весной 2018 года с разницей в несколько дней после лечения в областной больнице в Чебаркуле. Следователи возбудили уголовные дела. Действия медиков квалифицировали по статье о причинении смерти по неосторожности.

Фото с сайта pixabay.com

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