В Миассе осудили участников аферы с покупкой детсада по завышенной стоимости

Миасский городской суд вынес решение по фигурантам дела о покупке детского сада «Умка».

На скамье подсудимых оказалась экс-начальник отдела дошкольного образования Татьяна Биева. В 2017 году она приняла решение выкупить в собственность города здание для использования под детский сад по завышенной стоимости. Сообщниками Биевой были депутат местного собрания Николай Рындин и коммерсант Олег Клевляник.

Фактически непригодное для дошкольного учреждения здание провели по подложным документам и продали городу за 24 млн рублей. Во вторник, 26 ноября, суд приговорил Биеву к двум годам колонии общего режима, подельники получили по два года условно, на всех троих наложили штраф в 500 тыс. рублей.

Также к делу о покупке детсада «Умка» причастен бывший глава города Геннадий Васьков, обвиняемый в коррупции. По информации следствия, мэр предложил Татьяне Биевой дать ему взятку за содействие в заключении сделки. В данный момент он находится под домашним арестом.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.