В Магнитогорске полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя-рецидивиста

Сотрудникам ДПС в Магнитогорске пришлось стрелять по колесам, чтобы задержать нарушителя.

Все произошло в ночь на среду, 4 декабря. Местные жители обратились в полицию и заявили, что на проспекте Карла Маркса видели BMW 320, которым управляет пьяный водитель. На перехват отправили несколько экипажей ДПС. Завязалась погоня, магнитогорским правоохранителям пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить нарушителя. Как рассказала пресс-секретарь областного ГУ МВД Ольга Штерк, мужчину ранее уже лишали прав за пьяную езду.

«В ходе преследования автомобиля, водитель которого проигнорировал законное требование сотрудников ДПС об остановке и грубо нарушил ПДД, полицейскими было применено табельное оружие. Нарушителем оказался нетрезвый 30-летний мужчина, ранее лишенный водительского удостоверения и привлеченный к уголовной ответственности за повторную езду в состоянии опьянения», — прокомментировала Ольга Штерк.

Ранее за нарушение правил дорожного движения мужчина отбыл 220 часов принудительных работ. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела и избрании меры пресечения. За повторное нарушение магнитогорцу грозит до двух лет колонии.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

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