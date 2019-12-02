В Магнитогорске недовольные зарплатой врачи скорой помощи заявили о новом пикете

Врачи скорой помощи Магнитогорска, которым в ноябре увеличили надбавки, устроят акцию протеста.

Врачи скорой помощи требуют повысить надбавки за работу ночью до 100%. Обращение медики опубликовали в группе «Марксистский кружок Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». «Мы выступаем с требованиями об увеличении оплаты нашего труда, потому что нас на это вынуждают наши жизненные потребности: качество продуктов питания, условия жилья, потребность в отдыхе, потребность в образовании и досуге наших детей», — говорится в записи.

В субботу, 7 декабря, медики выйдут на пикет. Он состоится возле памятника «Первая палатка». В минздраве региона сообщили, что вечером в пятницу в Магнитогорск с запланированным визитом приедут специалисты ведомства. В субботу с утра они будут обходить медицинские учреждения города.

Врачи скорой помощи планировали выйти на пикет 17 ноября, но после встречи с министром акцию отменили. Тогда было принято решение об увеличении надбавки за работу в ночное время с 20% до 50%.

Фото с сайта cheladmin.ru

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