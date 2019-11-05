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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Магнитогорске 9-месячный ребенок попал в реанимацию с отравлением крысиным ядом
05 ноября 201911:54

В Магнитогорске 9-месячный ребенок попал в реанимацию с отравлением крысиным ядом

В Челябинской области 9-месячная девочка отравилась крысиным ядом.

Ребенок попал в реанимацию детской городской больницы № 3 Магнитогорска рано утром в субботу, 2 ноября. Врачи выяснили, что девочка отравилась крысиным ядом. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с родителями. В пресс-службе регионального управления МВД отметили, что семья не состоит на учете, характеризуется положительно.

Фото с сайта cheladmin.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

05.11.2019 г.

В Магнитогорске 9-месячный ребенок попал в реанимацию с отравлением крысиным ядом

В Магнитогорске 9-месячный ребенок попал в реанимацию с отравлением крысиным ядом

В Челябинской области 9-месячная девочка отравилась крысиным ядом

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