В Ленинском районе восстановили теплоснабжение домов после коммунальной аварии

Все дома Ленинского района, которые остались без тепла и горячей воды из-за коммунальной аварии, подключили к теплоносителю.

Подачу тепла во все дома района восстановили в среду, 23 октября. Сейчас продолжается работа по устранению внутридомовых нарушений, возникших во время аварии. В пресс-службе городской администрации сообщили, что сотрудники управляющих компаний помогут жителям оформить пакет документов для возмещения ущерба.

Авария произошла во вторник. Из-за несанкционированного перекрытия запорной арматуры на магистральном трубопроводе повысилось давление в системе теплоснабжения Ленинского района. Чтобы установить объемы аварии, коммунальщики отключили отопление в 300 домах, где живут 20 тыс. человек. Также без тепла остались 17 детсадов, школ и больниц. Больше всего пострадала пятиэтажка на Гагарина, 37. Там вода после гидроудара лилась с чердака до подвала. В результате сильно затопило 30 квартир.

Фото с сайта pixabay.com

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