В ледовом городке на площади Революции будет работать рождественская ярмарка

Ледовый городок в Челябинске откроют за неделю до Нового года.

Открытие городка запланировано на 25 декабря. Он будет посвящен героям русских и зарубежных сказок. По словам заместителя главы Челябинска по социальному развитию Сергея Авдеева, в период с 25 по 31 декабря в городке пройдет несколько культурных мероприятий.

«Каждый вечер мы рады будем видеть челябинцев в ледовом городке. Там будет работать рождественская ярмарка, домик Деда Мороза установят, где жители смогут получить подарки. Три больших горки будет, а также скульптуры Герды, «Гуси и бабуся», «Царевич на сером волке», Емели», — рассказал Сергей Авдеев.

Ледовые городки будут в каждом районе Челябинска, отметил Сергей Авдеев. В Курчатовском районе его установят на новой площадке — на участке перед кинотеатром «Победы». Также скульптуры и горки появятся в Саду Победы на ЧТЗ, рядом с развлекательным комплексом «Аврора» в Ленинском районе и в поселке Аэропорт на ЧМЗ.

В этом году на площади Революции построят самый дешевый ледовый городок за последние пять лет. Подрядчику заплатят 5,2 млн рублей.

Фото с сайта cheladmin.ru

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