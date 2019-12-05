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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Кусе жители массово пожаловались на открытые по всему городу канализационные люки
05 декабря 201915:36

В Кусе жители массово пожаловались на открытые по всему городу канализационные люки

ОНФ обратился в прокуратуру с требованием навести в Кусе порядок с колодцами на дорогах.

Крышки люков в Кусе отсутствуют практически на каждой улице. Всего, как на проезжей части, так и на тротуаре, активисты Народного фронта насчитали более 30 открытых колодцев. Некоторые из них находятся вблизи школ и детсадов и представляют угрозу для детей.

По словам эксперта ОНФ Антона Неверова, местные власти и водоканал практически не занимаются проблемой. Единственный предпринятый ими шаг к исправлению ситуации — перекрытие люков сколоченными наспех досками и покрышками, рассказал общественник «Челябинскому эху».

«Администрация отправляла нас на «Горводоканал», оттуда также никакой реакции не последовало. Единственное, что они сделали — некоторое подобие крышки, сколоченной из деревяшек, а на особо опасные колодцы поверх деревяшек еще накрывали колесами. Жители жалуются, что это очень опасно, и дети ходят, и рядом со школами люки находятся постоянно открытые. Но, к сожалению, власти на эту ситуацию не реагируют, не закладывают в бюджет замену крышек, абсолютно бездействуют в этом отношении», — прокомментировал Антон Неверов.

Активисты ОНФ обратились в прокуратуру Кусинского района с просьбой воздействовать на местные власти для решения проблемы канализационных люков.

Фото с сайта onf.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

05.12.2019 г.

В Кусе жители массово пожаловались на открытые по всему городу канализационные люки

В Кусе жители массово пожаловались на открытые по всему городу канализационные люки

ОНФ обратился в прокуратуру с требованием навести в Кусе порядок с колодцами на дорогах

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