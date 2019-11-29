В Коркино 15-летний школьник напал на таксиста и угнал его автомобиль

Полицейские задержали школьника из Челябинска, который угнал автомобиль.

Все произошло вечером в четверг, 28 ноября, в Коркино. 15-летний подросток, находясь в такси, накинул шнурок на шею водителя и вытащил мужчину из салона. Затем школьник сел за руль автомобиля Hyundai Elantra и уехал в Челябинск.

Таксист сообщил о происшествии полицейским. Они отследили местоположение автомобиля и задержали угонщика. Им оказался ученик лицея № 97. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя.

Фото с сайта pixabay.com

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