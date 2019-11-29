Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Коркино 15-летний школьник напал на таксиста и угнал его автомобиль
29 ноября 201917:41

В Коркино 15-летний школьник напал на таксиста и угнал его автомобиль

Полицейские задержали школьника из Челябинска, который угнал автомобиль.

Все произошло вечером в четверг, 28 ноября, в Коркино. 15-летний подросток, находясь в такси, накинул шнурок на шею водителя и вытащил мужчину из салона. Затем школьник сел за руль автомобиля Hyundai Elantra и уехал в Челябинск.

Таксист сообщил о происшествии полицейским. Они отследили местоположение автомобиля и задержали угонщика. Им оказался ученик лицея № 97. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя.

Фото с сайта pixabay.com

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

29.11.2019 г.

В Коркино 15-летний школьник напал на таксиста и угнал его автомобиль

В Коркино 15-летний школьник напал на таксиста и угнал его автомобиль

Полицейские задержали школьника из Челябинска, который угнал автомобиль

читать дальше »

новости и выпуски программ на эту тему:

26 ноября 2019 14:55 Житель Озерска во время слежки за бывшей женой напал с ножом на полицейских
07 ноября 2019 11:38 В Челябинске в подъезде дома мужчина со шприцем связал и ограбил школьницу
23 сентября 2019 14:26 В Челябинске маршрутчик напал с мачете на пассажира
10 июля 2019 15:10 В центре Челябинска столкнулись автомобили «Яндекс.Такси»
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial