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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Копейске прохожие растащили алкоголь, который выбросили из магазина «Красное&Белое»
21 ноября 201918:06

В Копейске прохожие растащили алкоголь, который выбросили из магазина «Красное&Белое»

В Копейске люди рылись в мусорном баке, чтобы достать оттуда алкоголь.

Видео опубликовали в группе Копейск [В]Теме в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как прохожие роются в мусорном баке. Одна из женщин бросила коляску, чтобы присоединиться к ним.

По словам автора ролика, в контейнере находился испортившийся алкоголь, который вынесли из сгоревшего магазина «Красное&Белое» на Коммунистическом проспекте. Пожар произошел еще 11 октября в зоне разгрузки товара. Через полтора часа возгорание потушили сотрудники МЧС.

Видео: Копейск [В]Теме / vk.com

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

21.11.2019 г.

В Копейске прохожие растащили алкоголь, который выбросили из магазина «Красное&Белое»

В Копейске прохожие растащили алкоголь, который выбросили из магазина «Красное&Белое»

В Копейске люди рылись в мусорном баке, чтобы достать оттуда алкоголь

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